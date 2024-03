Facce di Carnevale. Un libro immaginifico in regalo per i lettori

"L’iniziativa della Nazione ha un valore che non limita il proprio perimetro ai giorni del Carnevale. Si tratta, piuttosto, di un’operazione culturale a tutto tondo, in grado di rappresentare al meglio quel valore storico e territoriale che il Carnevale di Viareggio incarna nel modo più rappresentativo". Così Leonardo Bartoletti, Amministratore di Headline Giornalisti, realtà che affianca La Nazione nel progetto di una pubblicazione destinata a rimanere negli archivi e nel cuore di tutti coloro che amano Viareggio e la Versilia.

Il volume realizzato da QN-La Nazione con le splendide immagini di street photograpphy di Salvatore Matarazzo e un racconto sospeos tra storia e fantasia sarà in regalo con La Nazione Viareggio Versilia in edicola sabato 16 marzo: correte a prenotare il giornale.

"Abbiamo aderito con entusiasmo ad un percorso di livello altissimo – spiega Bartoletti – Ciascuna delle immagini contenute nella pubblicazione ha un messaggio definito, capace di raccontare una storia. In questo senso Salvatore Matarazzo è stato in grado di trasformare semplici foto in autentiche narrazioni. Con una capacità logica e temporale che rende quest’opera un pezzo unico. Immancabile per chi, come Headline Giornalisti, ha da sempre una parte del proprio cuore in Versilia".

È un concetto, questo, espresso con la convinzione di chi, come Headline Giornalisti (www.hlstampa.com), pur avendo sedi operative a Firenze, Roma, Milano e Parigi, ha da pochi giorni avviato un ufficio anche in Versilia, in via dell’Arginvecchio, a Pietrasanta.

"Qui – conclude Bartoletti – ci sono risorse, opportunità e capacità imprenditoriale. Elementi che richiedono di essere comunicati con professionalità, a livello nazionale ed internazionale, per offrire a questo territorio l’immagine che merita".