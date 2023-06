Fabio Nari, 53 anni e 59 medaglie, Pietrasanta sogna l'ennesima gioia

Tristemente nota per l’arrivo del Covid in Italia, Codogno domenica ha regalato l’ennesima gioia, umana e sportiva, a Fabio Nari (nella foto), tornato a casa con due medaglie di bronzo. Il ciclista disabile pietrasantino ora è a un passo dal sogno della medaglia numero 60 nonostante le sue 53 primavere rendano tutt’altro che facile gareggiare contro atleti molto più giovani di lui. L’occassione stavolta è arrivata dai Campionati italiani di ciclismo paralimpico, dove Nari ha partecipato come sempre indossando la maglia del suo team di appartenenza, l’associazione sportiva siciliana “Peppe Mole“, conquistando il terzo posto sia nella crono che in linea. "Per me è stata la tredicesima competizione italiana da quando sono in sella al triciclo – racconta Nari – e nonostante i miei 53 anni sono sempre salito sul podio per 26 volte, di cui 9 concluse con il primo posto. Ora sono arrivato a 59 podi: ne manca solo uno". Con una città intera che tifa per lui.

d.m.