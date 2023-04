Fa manbassa all’Esselunga Arrestato

La polizia ha arrestato un marocchino, K.M. di 46 anni, per furto aggravato all’Esselunga. Alle 3 di notte la videosorveglianza dell’Esselunga ha notato un uomo che dopo essersi introdotto nel supermercato di via Aurelia stava facendo man bassa di prodotti in esposizione. È stato subito allertato il 112 e una volante del Commissariato è intervenuta in tempo per notare un uomo che stava uscendo dal supermercato e si dava alla fuga nelle vie limitrofe trasportando diversa merce.

Dopo un breve inseguimento a piedi l’uomo è stato bloccato ed identificato quale K.M, già noto alle forze dell’ordine. Lo straniero usa abitare nella zona di Livorno, ma si trova irregolarmente sul territorio nazionale. I poliziotti hanno recuperato la merce di vario genere che l’uomo aveva rubato, per un valore che si aggira attorno ai 1.000 euro. L’arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza che si è tenuta ieri al Tribunale di Lucca. Il giudice ha convalidato l’arresto e il marocchino è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Viareggio.