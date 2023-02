Fa i suoi bisogni nel parco Ripreso dalle telecamere

Multato per aver urinato nel parco pubblico: scatta la sanzione di 75 euro all’uomo incastrato dalle telecamere. Siamo intorno a mezzogiorno e un bisogno impellente sopraggiunge all’uomo mentre passeggia nel parco dedicato a Falcone e Borsellino di Lido di Camaiore: in preda alla fretta, dà sfogo alla propria fisiologica necessità, ma la telecamera implacabile è in agguato e lo riprende. Ignaro, torna ‘alleggerito’ a casa. Adesso, dopo un bel po’ di tempo, la sanzione però gli arriva a casa: il regolamento di igiene pubblica non perdona e, ai 75 euro da sborsare, sono aggiunte le spese di notifica di 12,50.

Il giro di ordinanze è scattato poi per l’abbandono di rifiuti e soprattutto per i cani incustoditi o non registrati: le sanzioni qui fioccano con spese aggiuntive. Una quindicina per oltre 100 euro ciascuna di multa, gli ordini emessi infatti dal Comune contro chi, negli anni trascorsi, ha lasciato sacchi di spazzatura fuori dai contenitori o animali pericolosi liberi per strada. Accade ogni 3-4 mesi che il Comune emetta questa lunga serie di provvedimenti a carico dei contravventori: le telecamere sistemate in luoghi determinati del territorio oppure quelle mobili hanno infatti incastrato molti disubbidienti: in passato per i sacchi neri abbandonati al Tori, in passeggiata e a Lido fuori dall’isola ecologica. Molti cittadini però protestano, specie nella frazione costiera, per l’isola stracolma: si tratta dei proprietari di seconde case che in estate non riescono a smaltire la sporcizia. E tante sono anche le multe per chi ha lasciato cani incustoditi: 154 euro più 12,50 per la notifica e, per non aver denunciato il cane all’anagrafe apposita, il versamento ammonta a 200 euro oltre costi di notifica.

Isabella Piaceri