Fa da paciere in una lite per gelosia ma viene picchiato e va in ospedale. C’è un indagato

Il pronto soccorso dell'ospedale Versilia

Viareggio (Lucca), 1 marzo 2023 – La polizia del Commissariato di Viareggio ha ricostruito i fatti relativi all'aggressione avvenuta al rione Darsena la sera del 19 febbraio e ha indagato un 29enne viareggino per le lesioni procurate a un concittadino di 60 anni colpito dal giovane per futili motivi. L'attività di accertamento svolta nell'immediatezza, aveva fatto rilevare la mancanza delle condizioni di procedibilità d'ufficio in quanto il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia, aveva riferito agli agenti di non voler presentare querela. Il personale della Squadra anticrimine, nonostante la mancanza delle condizioni di procedibilità, aveva comunque dato avvio ad una serie di accertamenti.

Al termine della degenza ospedaliera - avvenuta dopo 10 giorni - la polizia lo ha contattato e, diversamente da quanto affermato in un primo momento, ha voluto presentare formale querela. All'origine dell'aggressione subita vi sarebbe un litigio tra una 30enne di Camaiore - attuale fidanzata del 29enne, anch'essa denunciata per lesioni - e due amiche, una delle quali ex fidanzata del giovane. In queste fasi, il 60enne è intervenuto per fare da 'paciere’, per dividere le contendenti ricevendo in cambio una spinta da una delle tre che lo faceva cadere a terra. Qui veniva colpito al volto con alcuni calci sferratigli contro dal 29enne.