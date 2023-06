F. Bertolani, La mensa scolastica deve costare meno di quella di Coluccini

Il presidente del circolo di Fratelli d’Italia ’G. Lucchesi’ Fabio Bertolani prende posizione sullo scontro in atto tra maggioranza e opposizione relativo al nuovo servizio mensa. " È volontà di tutti che la mensa continui ad esserci – spiega – e deve essere un servizio per tutti quelli che vogliono aderire, con possibilità di scelta individuale. Deve essere qualitativamente migliore di quella dell’amministrazione di centrodestra, che per ora è stata la migliore della storia a Massarosa e con la giunta Barsotti è peggiorata, in primis con l’eliminazione del biologico. La mensa scolastica deve costare meno di quella dell’amministrazione Coluccini, che ha dovuto fronteggiare i disastri della sinistra e il Covìd. E invece la giunta Barsotti l’aumenta, e non di poco. Ha annunciato che 200400 alunni su 1.800 possono spendere meno: tradotto, conferma che circa 1.500 pagheranno ben di più e questa riduzione per i meno abbienti avverrebbe dopo aver già ora tolto a queste famiglie l’esenzione Irpef e lo sconto Tari del 60 per cento voluto dall’amministrazione Coluccini".