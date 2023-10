Ex vigile senza TFR: "Andrò dal giudice" a Forte dei Marmi

In pensione da più di un anno. Ma la liquidazione di fine servizio resta un miraggio per colpa di un banale errore di trascrizione che promette di diventare oggetto di causa di lavoro contro il Comune. A raccontare una storia di paradossale burocrazia è Lorenzo Lazzeri, ex agente di polizia municipale dal 2003 al 2006 a Pietrasanta e poi fino al 2022 in forza a Forte dei Marmi. Ed è proprio durante il servizio in questo Comune che la ditta che ha in gestione le buste paga compie un errore, scoperto solo alcuni mesi fa, indicando come regime previdenziale, ’optante’ anzichè il tfr, con differenza non da poco visto che nel fondo viene conferito solo il 2% del 6,91% spettante, e non l’intera somma. In soldoni Lazzeri si è visto riconoscere nel fondo previdenziale facoltativo Perseo 4900 anzichè circa 11mila euro e neppure un centesimo dell’intera liquidazione di fine rapporto per decine e decine di migliaia di euro, corrispondenti a 30 anni di lavoro. "Sono andato in pensione l’11 agosto 2022 – racconta – e nel marzo scorso mi sono accorto che la rendicontazione non tornava. Così ho contattato l’Inps che, anche per iscritto, ha certificato l’errore compiuto dal Comune, indicando le modalità di correzione. Il problema è che l’ufficio personale rimpalla la responsabilità alla ditta esterna che in quel periodo gestiva le buste paga. Ho scritto al sindaco e pure il mio avvocato ha inviato una pec. Nessuno intende mettere le mani per un errore fatto da altri, banalmente correggibile cambiando il codice, e così mi trovo in difficoltà, senza quei soldi attesi, e contando solo sulla mia pensione mensile".

Fra.Na.