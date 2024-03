"Ex Teti, vogliamo il dialogo". Il Comitato Paesani torna alla carica

"L’amministrazione comunale apra un percorso partecipato sulla ex Teti". Il Gruppo dei Paesani (che si è formato a seguito di una serie di incontri periodici al bar in Vaiana) dopo aver ricevuto il diniego del sindaco ad un percorso partecipato sul progetto ex Greppia, torna alla carica: stavolta oggetto di interesse è l’immobile sul lungomare da tempo in degrato e acquistato da uno società interessata a ricavarvi unità immobiliari. "L’immobile e l’area su cui sorge la ex Teti- dicono i Paesani – ricopre un ruolo strategico per la nostra comunità e il suo destino non può e non deve essere stabilito nelle chiuse stanze del palazzo. E’ vero che non è di proprietà del Comune ma nemmeno l’ex Greppia lo è ancora, eppure un’intera campagna elettorale è stata incentrata su quell’edificio. Il valore del territorio di Forte dei Marmi non si misura solamente in termini economici, ma anche in termini affettivi, culturali e identitari. I parametri economici sono una conseguenza dei valori che i suoi cittadini, nel tempo, hanno trasmesso al paese, vivendolo. Il luogo trattiene le emozioni di coloro che lo frequentano e lo abitano; il non luogo è la perdita della memoria e del ricordo del tempo passato. Ogni intervento che modifica il tessuto urbanistico, la sua tipologia edilizia e tutto ciò che è materiale, va a intaccare, a modificare e talvolta anche a stravolgere la sua dimensione immateriale rappresentata dagli affetti e dalle emozioni, che il luogo stesso ha trattenuto, la sua originalità, la sua identità".

Per questo i Paesani chiedono all’amministrazione di confrontarsi attraverso un percorso partecipato. "La vicenda dell’ex Teti è nota attraverso gli articoli comparsi sulla stampa – aggiungono – una società acquista quello che resta della ex-Teti, che sui regolamenti vigenti ha destinazione “uso misto e servizi”, per 7 milioni 300mila euro e, contestualmente, avanza un’osservazione al Piano Operativo adottato, per il cambio di destinazione in “residenziale”: cioè appartamenti. La Commissione urbanistica, esprimendo ovviamente la volontà dell’amministrazione, con votazione a maggioranza, approva. Dell’identità del nostro paese ormai ci rimane ben poco – chiosano i paesani – ma quel poco che ci resta non possiamo disperderlo per andare incontro all’interesse economico di investitori privati, il cui unico obiettivo è quello di realizzare nel minor tempo possibile il maggior guadagno".

