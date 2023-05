Ex sindaco "Da Alessandrini parole false"

Dopo un lungo silenzio si riaffaccia l’ex sindaco Riccardo Tarabella. Che non ne vuole sapere delle affermazioni in consiglio del primo cittadino Alessandrini

che ha detto di aver ereditato nell’ottobre 2021 un Comune "disastrato" e "abbandonato a se stesso". "Parole che stordiscono – commenta Tarabella – la stima della comunità locale che mi sono guadagnato svolgendo con competenza il mio compito di amministratore pubblico intendo prima di tutto difenderla. Pur senza nominarmi, Alessandrini mi addita come il creatore di quel disastro che oggi impedisce al Comune di volare ancora più in alto di quanto già dichiara di volare e che costringe l’Ente ad aumentare per i cittadini il costo di tutti i servizi o quasi. E’ una corsa a mettere le mani avanti su altre possibili calamità finanziarie? Caro Lorenzo, mi sono rivolto a te molti mesi fa per invitarti a un atteggiamento consapevole del ruolo che ha la minoranza in consiglio. Il miracolo vero l’ho fatto io nel 2020 tenendo testa all’invasiva pandemia che ha imperversato sul nostro territorio per diciotto mesi. E, nonostante questo, consegnando a fine 2021 ai nuovi amministratori un bilancio eccellente, ricco di potenzialità e progettualità: il consuntivo 2021 del Comune registra un risultato di amministrazione pari a 15.610.749 euro, di cui 2.907.152 euro destinati a investimenti e 1.789.181 nelle immediate disponibilità dell’ente. Il resto accantonato a rischi e crediti, molti dei quali obbligatori per legge. Io non lo chiamerei disastro, ma risultato eccellente. Sai benissimo che non ho voluto proiettare sul presente e sul futuro il mio impegno per questa Comunità che apprezzo e che ho amato. Posso sperare di vedere un mutamento di atteggiamento e soprattutto il riaffacciarsi di un dialogo che non può che far bene alla comunità?"