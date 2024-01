Ex Palazzo Littorio. Via alla riqualificazione. Diverrà un polo di cultura

Approvato il progetto di valorizzazione dell’ex Palazzo Littorio. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dalla giunta. Il documento consentirà di attivare la procedura di federalismo demaniale per acquisire gratuitamente la proprietà dell’immobile. Il semaforo verde in giunta arriva in seguito a un percorso lungo e complesso che va avanti da mesi e che ha visto il Comune impegnarsi a fondo per poter riconsegnare alla città il palazzo, ad oggi ancora di proprietà del demanio. Acquisirlo al patrimonio comunale è uno dei principali obiettivi del mandato Pierucci, oltre che uno step importante per la rigenerazione del centro storico.

Per questo, fin dai primi mesi di insediamento, l’amministrazione ha aperto un lungo e serrato dialogo con il Ministero della cultura e l’Agenzia del demanio,, che ha dato disponibilità alla cessione gratuita sulla base di un progetto di valorizzazione del Palazzo con fini esclusivamente culturali ed espositivi, così come dettato dai vincoli delle Belle Arti.

Con questo obiettivo, l’amministrazione ha contestualmente avviato un dialogo e una collaborazione con il Dipartimento di architettura dell’Università di Firenze, che ha realizzato una proposta di restauro e rifunzionalizzazione della struttura e delle sua riorganizzazione. Nella proposta che il Comune ha fatto avere al demanio, l’ex Littorio recupererà e rinnoverà il proprio valore culturale e urbano con un percorso espositivo permanente legato all’arte contemporanea novecentesca nel contesto locale. In più, è prevista la possibilità di accogliere mostre ed eventi culturali temporanei, fungendo da pinacoteca e da sala convegni, oltre che luogo di informazione turistica e culturale. Nel progetto è previsto inoltre un sostanziale restauro del fabbricato, con la successiva riconfigurazione degli spazi interni. L’investimento è di circa sei milioni di euro, per i quali l’amministrazione si attiverà nella ricerca di bandi e fondi esterni.

"Ci siamo insediati al servizio della comunità con la ferma intenzione di lavorare per riprendere finalmente possesso di questo storico edificio – commenta l’assessore alle opere strategiche Iacopo Menchetti –, così da poter lavorare per riconsegnarlo alla comunità e donare alla città un centro culturale moderno e polifunzionale per la scoperta e allestimento di un processo culturale aggiornato e di indubbio interesse. La sfida, d’ora in poi, sarà intercettare fonti di finanziamento esterne, che sono sicuro arriveranno data l’enorme importanza storico-culturale di un intervento senza precedenti. La scadenza che ci siamo dati è il 2029, ma siamo certi di poter lavorare per ridurre le tempistiche di questo ambizioso intervento di rigenerazione urbana".