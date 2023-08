Ex Mokambo, c’è l’ipotesi di rilancio Sarà permutato con la caserma

La proposta è ambiziosa: riqualificare l’ex caserma dei carabinieri per permutarla con il Demanio e acquisire il Mokambo. E’ la sintesi dell’accordo a cui sta lavorando l’amministrazione comunale in un dialogo fitto col comando toscano dei carabinieri e l’Agenzia del Demanio, e a breve è prevista la firma dell’intesa che punta al recupero di due immobili in degrado ma strategici. In sostanza il Comune, proprietario dell’edificio sulla via Provinciale dichiarato mesi fa inagibile per problemi di stabilità (col dirottamento dei carabinieri alla stazione di Querceta) si impegnerebbe a investire sul recupero del bene che tornerebbe nella disponibilità dello Stato per ricollocarvi nuovamente uffici ed alloggi dell’Arma; in cambio il Demanio cederebbe all’amministrazione il Mokambo (che verrebbe pertanto sdemanializzato) l’ex locale da anni è in abbandono sul lungomare. Il Comune a quel punto, tramite bando, potrebbe individuare un privato intenzionato a ristrutturarlo e rilanciarlo, garantendo un’entrata di affitto consistente e costante nelle casse pubbliche. "L’obiettivo di questa proposta è duplice – chiarisce il vice sindaco Andrea Mazzoni – cioè recuperare due immobili al momento inutilizzati e garantire un futuro affitto al Comune grazie al Mokambo che ha una potenziale importante resa ma al momento, essendo bene demaniale soggetto a Bolkestein, non ha trovato investitori convinti a scommettere. Ovviamente non sono ancora stati definiti i valori della permuta: se emergessero differenze il Demanio si è detto disponibile a compensare mettendo a disposizione del Comune altri immobili presenti sul territorio". I tempi? Tra firma del protocollo, pratiche di sdemanializzazione e ristrutturazione della caserma solo nel 2025 lo scambio tra ’gioielli’ immobiliari potrà essere compiuto.

Francesca Navari