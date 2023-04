Ex miniere Valdicastello "Ci sorgerà un parco"

PIETRASANTA

Oltre 300 nuovi loculi e circa 500 ossari per migliorare il cimitero di Strettoia. L’ampliamento dell’ala nord del camposanto della frazione sarà uno degli obiettivi del candidato sindaco Massimiliano Simoni, che sarà sostenuto da Fratelli d’Italia e Amo Pietrasanta alle amministrative del 14-15 maggio. "La situazione critica in cui si trova il cimitero di Strettoia – scrive – è evidente a tutti. L’ampliamento del lato nord sarà realizzato aprendo il muro in pietra esistente e realizzando il nuovo corpo edilizio alle pendici del Monticello. Il nuovo ampliamento dialogherà architettonicamente con le cappelline esistenti e sarà fortemente soleggiato e di forte impatto emotivo perché trovo giusto che chi ha vissuto a Strettoia debba un giorno avere il diritto di riposare per sempre a Strettoia". Il progetto annunciato da Simoni è stato ideato dal noto architetto strettoiese Enrico Bascherini "in quanto imprenscindibile per la frazione: diventerà uno dei primi progetti da realizzare nella nuova amministrazione".