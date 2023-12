Ex miniere, l’allarme inquinanti è rientrato

Ci sono volute le controanalisi per accertare l’assenza di stagno e idrocarburi alle ex miniere di Rezzaio, a Valdicastello. Il responso è arrivato dalla nuova analisi di rischio che il Comune aveva di recente commissionato dopo i primi dati allarmanti. La prima era stata effettuata un anno fa e i campionamenti avevano dato un esito anomalo, indicando come rischio sul sito di Rezzaio solo quello da inalazione di vapori di stagno e idrocarburi. Ma i due metalli non erano mai stati lavorati in quella zona e pertanto il Comune ha chiesto un’indagine suppletiva tramite un nuovo campionamento. La nuova analisi è stata fatta lo scorso aprile: l’esito, arrivato pochi giorni fa, ha chiarito che il rischio evidenziato inizialmente era dovuto a un errore di software. Pertanto il Comnune potrà proseguire con la messa in sicurezza permanente del sito, intervento finanziato con fondi Pnrr e che è attualmente in fase di progettazione.

d.m.