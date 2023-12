Ex miniere “Edem“. Avviato il recupero

Un ponte tra due comunità, nel ricordo dei tanti lavoratori che per decenni hanno prestato servizio alle storiche ex gallerie “Edem“ di Valdicastello. È lo spirito con cui il Comune, domenica pomeriggio, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del murale e del carrello minerario che, a Sant’Anna di Stazzema, contrassegnano oggi il “Largo delle miniere”, iniziativa voluta dall’associazione Martiri di Sant’Anna in collaborazione con il Parco nazionale della pace, per ricordare l’importanza dell’attività estrattiva nell’economia di tutta la Versilia storica e rendere omaggio a quanti vi hanno lavorato nei decenni passati.

"Con piacere abbiamo offerto uno degli ultimi carrelli da miniera che si utilizzavano all’ex ’Edem’ di Valdicastello – ha detto l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – per trasportare il materiale all’esterno delle gallerie. Valdicastello e Sant’Anna erano collegate proprio a fini commerciali da un’antica mulattiera che, oggi, fa parte dei ’Sentieri della pace’". Durante la cerimonia di domenica, molto partecipata, che si è svolta nell’area dei lavatoi del paese, Marcucci ha ricordato l’impegno dell’amministrazione pietrasantina nel recupero ambientale, storico e turistico delle miniere ex “Edem“, della cui concessione il Comune è proprietario, e nel percorso di bonifica dell’ex discarica di Rezzaio, sempre a Valdicastello, attraverso i fondi ricevuti dal Pnrr (pari a 2.5 milioni di euro). Oltre ai rappresentati istituzionali e dell’associazione Martiri di Sant’Anna, all’iniziativa hanno partecipato anche il direttore responsabile dell’ex “Edem“, il perito Giovanni Santomaso e alcuni minatori che hanno lavorato nell’area mineraria di Valdicastello.