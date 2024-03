Ex Macelli, un polo aggregativo. Ghiselli rilancia il progetto: "Investimento per la comunità"

Dopo l’attenzione del gruppo paesani per il futuro dell’ex Teti, il consigliere delegato ai lavori pubblici rilancia: "perchè, invece, non valutare assieme l’investimento per un centro aggregativo agli ex Macelli?". "L’ex Teti è privata – premette – e per acquisirla da parte della comunità servirebbero 7 milioni e 300mila (il prezzo che è nel rogito), a cui dovremmo sommare le opere da realizzare. Non sarebbe più opportuno investire tali importi per un grande intervento agli ex Macelli dove (essendo già di proprietà pubblica) si potrebbe dar forma al progetto che ho fatto redigere tre anni fa e che abbiamo presentato per finanziamenti del Pnrr? Era prevista la realizzazione all’interno dei volumi esistenti, e senza addizioni di nuovo cemento, di spazi per anziani, giovani, cultura, ricreativi, nonché spazi all’aperto e a verde. L’edificio è in Caranna, ma in una realtà come Forte non credo che si possa opinare che è “fuori mano” o “emarginato”. Perché non parlare di questa opzione? Forse otterremo una molteplicità di servizi per la collettività spendendo meno risorse economiche".

L’edificio tra via Della Barbiera e via XX Settembre ha una altezza massima nella parte centrale di circa 10 metri, mentre sui lati è circa 5 metri, con un fabbricato sul confine lato mare che dovrebbero essere ristrutturati per realizzarvi un centro di socializzazione. Il progetto – lanciato anni fa – prevede anche, a seguito di dismissione, il recupero della attuale vasca del depuratore presente in quell’area adiacente al fabbricato principale e la sua copertura, per ottenerne un utilizzo per attività ludico/creative per i giovani, il tutto integrato con l’area a verde e parcheggi.

Francesca Navari