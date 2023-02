Ex luna park, via ai lavori per il parco

Il sogno di un grande parco pubblico nell’ex area luna park prende forma. Dopo 75 anni, quella della zona retrodunale di Vittoria Apuana diventerà un grande parco: parte infatti il primo intervento nel lotto centrale di 25mila metri quadrati acquistato dal Comune per 1 milione 350mila euro. Ma non solo. Il Comune ha anche vinto il ricorso avanzato al Tar contro l’esproprio di un terreno confinante che adesso è sempre più vicino ad essere acquisito da parte pubblica. "Questo primo intervento – evidenzia con soddisfazione il sindaco Bruno Murzi che fin dall’inizio ha perseguito la scelta di liberare la zona dalle giostre – è stato pensato e sarà realizzato già nell’ambito di una visione più complessa, quella cioè di un grande parco che abbraccerà tutti i 75mila metri quadrati dell’area retrodunale costiera. Entro la fine di aprile saranno terminati i primi lavori per circa 175mila euro. Dopo aver fatto fare ad una società specializzata la valutazione del rischio bellico residuo, essendo l’area vicina alla Linea Gotica, abbiamo individuato un’area di circa 9mila metri quadrati, lato via Mazzini dove, appunto, far partire l’intervento. Al termine la nostra comunità potrà già beneficiare di uno spazio verde alberato e con una zona a prato".

In questi giorni sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria, la Coop. Giardineria Italiana di Pistoia, la fornitura e messa a dimora delle alberature e si stanno organizzando i lavori per la realizzazione di un impianto di irrigazione, alla ditta Fratelli Colloca di Pisa e per la creazione di un’area a prato alla Coop. Cft di Firenze. In base alle indicazioni ricevute dal professor Fabrizio Cinelli, responsabile dell’accordo di ricerca per la gestione del verde pubblico stipulato con l’Università di Pisa, si procederà nelle prossime settimane alla lavorazione del terreno, alla realizzazione di un adeguato impianto di irrigazione, alla sistemazione a prato con miscuglio di specie graminacee spontanee e alla messa a dimora di 65 piante, in prevalenza lecci, e qualche sughere di diverse misure, tra cui esemplari anche a pronto effetto dell’altezza di circa 5-6 metri. "Nel frattempo – conclude il sindaco Murzi – dopo aver vinto al Tar il primo grado contro il ricorso oppositivo all’esproprio da parte di uno dei due proprietari dei terreni vicini, stiamo andando avanti con il procedimento espropriativo per acquisire a patrimonio pubblico le altre due porzioni. Abbiamo ancora tanta strada da fare ma credo che davvero il sogno di donare alla nostra comunità un grande parco vicino al lago di Porta, tra il mare e le nostre meravigliose montagne, sia sempre più vicino".

Francesca Navari