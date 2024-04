Ex Greppia, scintille politiche. Murzi ribatte a Buratti sul progetto: "Nessun vincolo sull’edificio"

"Umberto Buratti cita in maniera sbagliata la documentazione storica e vincoli urbanistici inesistenti: la nuova piazza, abbattendo il fabbricato che non ha vincoli di sorta, è realizzabile". Il sindaco Bruno Murzi rivendica con energia la bontà del progetto di demolizione dell’ex Greppia, suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, dopo l’intervento a Villa Bertelli del capogruppo di minoranza che ha invocato i limiti del catasto leopoldino. "Il Piano Operativo adottato, con la chiara e specifica indicazione – ribatte il sindaco – è stato inviato a Soprintendenza e Regione ed è ben noto anche all’opposizione. Nessuno degli enti ha avuto nulla da ridire in merito alla volontà di procedere all’abbattimento della Greppia e alla realizzazione della piazza. La Greppia è un bene privato, abbandonato da 40 anni, senza che nessuno se ne sia mai interessato: Buratti per primo nei suoi 10 anni di mandato. Questo fabbricato è inquadrato nel catasto storico di impianto e non in quello Leopoldino, come erroneamente continua ad asserire l’ex onorevole; più precisamente viene identificato, nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale del 1998, come “di impianto prima del primo quarantennio del ventesimo secolo, ristrutturato o ricostruito con modifiche e alterazioni”. Preciso anche che il Regolamento Urbanistico in vigore classifica il fabbricato come B2 cioè “edificio privo di valore inserito in contesti ambientali omogenei”. Le previsioni del Piano Strutturale citate da Buratti (novello urbanista che però non sa neppure che la Greppia ha già una scheda di esproprio approvata 2 anni fa in sede di adozione del Piano Operativo) si riferiscono agli indirizzi definiti nel Piano Strutturale sul nucleo storico, che però prevedono tra gli obiettivi anche la manutenzione e la qualificazione dell’ambiente urbano e il rinnovo degli spazi aperti con interventi di rigenerazione urbana e ristrutturazione urbanistica".

"In sintesi – evidenzia Murzi – l’intervento di cui si tratta, secondo i tecnici e secondo il nostro ufficio legale, è assolutamente realizzabile in quanto non contrasta né col Piano Paesaggistico regionale né con gli indirizzi e prescrizioni del Piano Strutturale. Le previsioni urbanistiche previgenti, se non avessimo noi, due anni fa, realizzato una scheda di esproprio sull’immobile, avrebbero consentito ai privati di abbattere la Greppia per realizzare un anonimo condominio moderno accanto alla Chiesa. Perché Buratti durante i 10 anni di mandato, se tanto teneva alla Greppia, non ha apposto un vincolo edilizio a tutela dell’asserita storicità?"

Francesca Navari