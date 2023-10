Ex Croce Rossa, Angelini si schiera con il comitato: "Il Comune la compri all’asta per restituirla al paese"

"Mi associo all’appello del Comitato Strettoia: il Comune partecipi all’asta per l’acquisto della storica ex Croce Rossa, il paese lo merita". Ad appoggiare la richiesta degli abitanti, desiderosi di avere un centro civico da ricavare all’interno del secolare edificio di via Casone, è Fortunato Angelini, ex assessore a fine anni ’80 con la giunta Giovannini. Angelini ricorda che l’immobile aveva ospitato la sede della circoscrizione Strettoia-Montiscendi, gli ambulatori dell’allora medico condotto, le ambulanze per servizi sanitari, oltre alla funzione di punto di riferimento per la frazione. "Quei locali hanno svolto da sempre un importante presidio di interesse collettivo per la vita della comunità di Strettoia – conclude – e ora che si presenta l’opportunità dell’acquisto ritengo che il sindaco debba far valere l’interesse pubblico e procedere all’acquisto senza indugio".