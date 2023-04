Ex Casa del Fascio, per l’esproprio il Comune verserà 500mila euro

"E qualcuno pensava che stessimo scherzando...". Con una battutina destinata agli scettici e al fronte degli antidelghingariani, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha annunciato ieri l’inizio dei lavori di smantellamento del cantiere fantasma, aperto e mai chiuso, nell’area dell’ex Casa del Fascio.

L’obiettivo dell’amministrazione è liberare la zona rimasta ostaggio del degrado e dell’abbandono per oltre dieci anni; in pratica dal fallimento della ditta che acquistò il terreno dal Comune per realizzarvi un edificio residenziale e direzionale. E riuscire a restituire "bellezza e dignità" a quest’area in tempo per l’arrivo della carovona del “Giro d’Italia“, attesa in piazza Mazzini per l’arrivo di tappa il 16 maggio.

L’operazione di rimozione delle vecchie paratie in legno che delimitano il cantiere, di messa in sicurezza e riordino dell’area – finanziata dal Comune con poco più di 170mila euro e affidata alla ditta Costruzioni Aeffedi– è stata possibile grazie alla consegna anticipata dell’area rispetto alla procedura di esproprio – che il consiglio comunale ha votato all’inizio di marzo – accordata dalla curatela e sancita dal tribunale di Genova. "Al solo fine esclusivo – si legge nell’atto – della messa in sicurezza, con l’espressa previsione che ogni intervento sarà limitato all’esecuzione dei necessari lavori di riordino, pulizia, manutenzione ordinaria ed eseguita a cura e spese del Comune con esonero esplicito del Fallimento da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a terzi".

L’amministrazione fa sapere che "la procedura espropriativa è conclusa", e che "entro la fine del mese sarà emesso il decreto". Per rientrare in possesso dell’area il Comune verserà alla curatela fallimentare 500mila euro. E su quel terreno – come anticipato da La Nazione – sorgerà un parco, verde, destinato a fiorire con sculture e opere d’arte.

