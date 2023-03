Ex Camp, galleria ’viva’ tutto l’anno

di Daniele Masseglia

Anche Pietrasanta avrà una galleria da vivere tutto l’anno. Ospiterà spazi espositivi, atelier per gli artisti, punti ristoro e sale multimediali per incontri e conferenze. Mandando in soffitta i decenni di umidità e abbandono che attanagliano l’ex Camp, in via Marconi. Per la ristrutturazione di questo autentico pezzo di storia della città il Comune ha già ottenuto quasi 5 milioni di euro tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito dei fondi destinati alla rigenerazione urbana, con il primo mattone atteso a breve. È stato ritenuto necessario, infatti, procedere con una serie di indagini strutturali per poter definire il livello di conoscenza della struttura e delle fondazioni del manufatto. L’intervento, affidato “Sigma Etruria“ di Livorno per una spesa di 4.400 euro, consiste in tre prove a doppio martinetto sui paramenti murari, tre endoscopie sempre sui paramenti murari e un saggio per verificare la tipologia e la profondità dell’immobile.

L’obiettivo è allestire un nuovo polo artistico-culturale come deciso nero su bianco lo scorso ottobre nell’ambito del Documento unico di programmazione (Dup). In altre parole, dare una seconda vita ai due edifici, collegati da una galleria, che ai primi del ‘900 ospitavano la celebre Cooperativa di consumo per poi essere adibiti, dagli anni ’50-’60, a magazzino comunale e archivio storico. "Quelle che abbiamo affidato – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – sono indagini legate al futuro progetto definitivo ed esecutivo, sicuramente un passo avanti per il recupero della struttura. Il Pnrr com’è noto impone tempistiche stringenti e quindi il team di architetti sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. Posso dire che anche Pietrasanta avrà una galleria coperta come le grandi città con spazi dedicati ad atelier per artisti emergenti, bar e ristoro, più spazi di socializzazione e una sala multimediale per incontri e conferenze. Una volta ricevuto il progetto definitivo, su cui sta lavorando un eam di professionisti composto da professori dell’università di architettura di Firenze, lo presenteremo alla cittadinanza".

Il passo successivo sarà la gara finalizzata ad assegnare i lavori all’ex Camp, con la scadenza fissata per il 30 luglio. Solo allora prenderà corpo il progetto di uni centro polifunzionale adatto a ospitare progetti come il “Fab lab della creatività”, il “Co-working della creatività” e le start-up nei settori delle arti figurative e visive. Scrivendo una nuova pagina di storia per uno degli edifici che più di altri conservano la memoria dei pietrasantini.