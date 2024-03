Ex Asl, si potrà sostare lato mare. Zona sterrata a disposizione delle auto

Potremmo chiamarlo sospiro di sollievo visto che i disagi annunciati al grosso parcheggio gratuito all’ex Asl di via Garibaldi in realtà saranno parziali. L’intervento di manutenzione straordinaria in partenza domani riguarderà soltanto la prima fetta compresa tra l’ingresso di via Garibaldi e, procedendo verso mare, i posti auto prima della zona sterrata. Soltanto quell’area sarà quindi off-limits per i prossimi 60 giorni, con il senso unico alternato che regolerà la circolazione delle auto in cerca di un posto. Il passaggio successivo riguarderà invece la parte sterrata, che verrà riqualificata solo dopo che Gaia avrà realizzato la nuova fognatura nera. A quel punto l’intero parcheggio – circa 3mila metri quadri per un totale di 150 posti – sarà interamente messo in ordine lasciando nell’album dei brutti ricordi decenni di buche, radici sporgenti degli alberi e avvallamenti, incubo di diverse generazioni di automobilisti.

È l’amministrazione comunale a precisare come si svolgerà il cantiere. "Il parcheggio – spiegano – non sarà chiuso dato che anche durante i lavori l’accesso e il transito saranno consentiti a tutti, vale a dire residenti, mezzi dei Carabinieri e utenti occasionali, tramite un senso unico alternato regolato a vista. Inoltre nella parte sterrata del parcheggio si potrà parcheggiare in quanto non interessata dai lavori, che riguarderanno solo la porzione compresa fra l’ingresso di via Garibaldi e l’inizio dello sterrato, escludendo quindi quest’ultimo". La manutenzione straordinaria prevista nei prossimi due mesi rappresenta il secondo passaggio dopo l’avvenuto taglio dei sei pini all’ingresso lato monti, le cui radici col passare del tempo avevano creato un grande dosso, e la pulizia dell’area in modo da renderla di nuovo fruibile. Le piante saranno sostituite con otto fra aceri campestri e ornielli e alcune querce saranno collocate nello spazio semicircolare che si trova sempre nella parte interna del parcheggio costeggiando via Garibaldi.

Prima di procedere con le ripiantumazioni dovrà essere completata la sistemazione del piano strada, profondamente dissestato, con una più coerente delimitazione degli spazi adibiti alla sosta. L’opera di manutenzione di questa prima sezione del parcheggio, la più critica per sicurezza dei fruitori, è finanziata con 100mila euro attraverso risorse comunali.

Daniele Masseglia