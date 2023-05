Ex area del Fascio, intervento record Quasi concluso il manto erboso

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro

ha pubblicato sulla sua pagina social lo stato di avanzamento della riqualificazione dell’ex area del Fascio. Un intervento portato avanti a ritmo serrato per regalare un’immagine decorosa alla città in occasione delle riprese del passaggio del Giro d’Italia. "Dopo decine d’anni – scrive il primo cittadino – stiamo ridando bellezza e cura ad un terreno abbandonato al degrado e alla sporcizia: da un’area piena di tristi detriti ad un prato verde splendente, in piazza Mazzini, nella parte più frequentata della città. C’è voluto un lavoro, una costanza ed una determinazione incredibili ed incrollabili per riuscirci, tanto era complessa ed intricata la situazione di quell’area, che viene chiamata ex Casa del Fascio.

Ecco, ci s’è fatta a cambiare in meglio quella zona, che noi vogliamo far diventare un giardino dell’arte, un bel prato verde che ospita opere di artisti famosi che si alterneranno a seconda delle stagioni culturali".