"evento più accessibile"

Nonostante il successo dei corsi, la bellezza dei carri, il trionfo di pubblico, per il segretario comunale di Forza Italia in questo Carnevale c’è una punta di amaro. "A molte persone – interviene il forzista – è preclusa la possibilità di partecipare alle nostre sfilate. Quanti bambini vengono esclusi dai corsi mascherati perché le loro famiglie non possono permettersi il costo del biglietto d’ingresso? Questa è una realtà – dice – che fa male. E sarebbe bastato poco per fare la differenza: la Fondazione avrebbe potuto destinare qualche migliaio di biglietti a prezzi calmierati, regalando così il Carnevale a tutti. Eppure, mi dicono che ci sono in giro migliaia di biglietti gratuiti che partono dalla Siae alla Fondazione". A questo proposito "Quanti sono esattamente – chiede Fantoni – questi biglietti gratuiti?". Poi torna sul divieto della diretta tv dai corsi, "che per molte persone impossibilitate a partecipare rappresentava un momento di vicinanza con la nostra storia, la nostra tradizione e il nostro spirito popolare viareggino. Ma la diretta non si fa, e nessuno ne spiega il motivo. Vi sembra giusto?".