Eventi per la famiglia e le visite a casa Carducci

Per i più piccoli oggi a dalle 16.30 nella Sezione Ragazzi della biblioteca comunale letture a bassa voce di “Nati per Leggere”, per bambini fino a 6 anni. Domani dalle 15 alle 18 appuntamento con “Carducci e la Versilia”: con cadenza oraria visite guidate gratuite alla casa in cui nacque, nel 1835, il poeta di “Davanti San Guido”, ricche di aneddoti e curiosità legate al suo vivere quotidiano; l’iniziativa si arricchirà di un’altra tappa, all’Archivio Storico Parrocchiale della chiesa di San Giuseppe, dov’è conservato l’atto di nascita del poeta. Proseguono le mostre “Da un filo… in poi” (foto) , nella sala del San Leone, “Io non sono una fotografa”, in sala delle Grasce e “Africa Tunes”, nella chiesa e nelle sale del chiostro di Sant’Agostino.