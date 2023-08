Eventi, è un bilancio da record "Adesso lavoriamo sui pacchetti"

Un bilancio molto positivo per il pacchetto eventi di Camaiore, con qualche aggiustamento da apportare. "Non ci aspettavamo certo questo successo - assicura il sindaco Marcello Pierucci - e dunque dovremo creare pacchetti di soggiorno più adatti ai giovani e navette da e per la stazione di Lido di Camaiore". Inutile dire che c’è chi polemizza, ad esempio tra i balneari, e chiede la manutenzione continua del territorio piuttosto che un concertone di qualche star che attrae fiumi di ragazzi: certamente servono entrambe le cose, ma che La Prima Estate abbia fatto il boom oramai è appurato. A settembre si attende l’ultimo spettacolo e Pierucci si schiera nettamente dalla parte dei giovani dopo il bivacco civile: "Vivere un concerto per i ragazzi - afferma - è viverne l’attesa: è così in ogni città e dovremo organizzarci con docce, servizi e via dicendo per chi si accampa. Questi ospiti giovanissimi hanno ripulito tutto. Ciò non toglie che, come sostiene anche Mimmo D’Alessandro, sia necessario un aiutino di alberghi e bagni con costi più adatti e bassi e che dovremo pensare alle navette collegate alla nostra stazione". Moltissimi infatti i giovani sotto il sole lungo via Italica, anche in giugno, per raggiungere Bussoladomani e qui una ‘pezza’ va studiata.

Molto bene anche nel capoluogo a partire da maggio in poi: "I miei assessori hanno lavorato in modo ottimo - prosegue il sindaco - per sport, cultura e turismo. Dal Giro d’Italia al Festival delle Arti effimere a Lido fino alla Festa della Musica e Camaiore Estate: manifestazioni tutte riuscite". Il pacchetto dei tre settori costa un milione e 400.000 euro, ne’ più ne’ meno che l’anno scorso, ma il risultato, dopo un Festival Gaber che aveva ‘annoiato’, c’e’ stato. Claudia Larini, Andrea Favilla e Luca Mecchi, assessori di riferimento, oltre ai delegati e a Francesco Santini, uomo dello staff, prezioso per il Giro, hanno fatto squadra insomma. Le critiche si sollevano ugualmente, qualcuno rosica ed altri, come il bertoliano Mario Andreini dei Riformisti, che pur fa parte della maggioranza, lancia frecciatine non tanto ‘mielose’ contro le tende dei giovani accampati sul viale Kennedy. Show must go on e, in un Comune turistico, il motto, volenti o nolenti, non può che trionfare.

Isabella Piaceri