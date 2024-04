Eventi di primavera. Oggi la giornata clou

Gran finale per i due format ’primaverili’: a Camaiore, nel centro storico, c’è "È la Via dell’Orto", mentre a Massarosa va in scena la Mostra agrozootecnica "Ambiente e Turismo".

A Camaiore, oltre agli stand, alla Cittadella del vino e ai talk, oggi si parla di libri: alle 15,30 il contadino Riccardo Lupino presenterà "Arare Umano Est", mentre alle 16,30 sarà la volta di Francesca Pachetti con "I sapori di una svolta". Ospite speciale all’Orto-Talk in piazza XXIX Maggio sarà invece il noto chef Gennaro Esposito.

A Massarosa, in via Cenami c’è grande attesa per "La primavera dei bambini", un’esplosione di colori, sapori e profumi con 20 postazioni dedicate a laboratori, esperienze sensoriali, giochi di legno, personaggi dei cartoni, marionette, scuole di danza. A completare l’area una pedana per le esibizioni in piazza del monumento e gli show cooking di un maestro cioccolatiere piemontese. In via Cenami ci sarà anche il mercatino del riuso, mentre al Parco di Nassiriya "Lions in Piazza", promossa dal Lions Club, una vera e propria cittadella della salute dove poter effettuare visite cardiologiche e screening sulla pressione arteriosa, misurazione della glicemia e prevenzione del diabete, audiometria, screening glaucoma, spirometria, dietista.