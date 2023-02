Evase dai domiciliari e finì contro un treno: in cella

Il macchinista del treno regionale sentì un colpo sordo e immediatamente tirò il freno del treno. Ma una volta sceso dalla locomotrice , a parte delle tracce di sangue, sul convoglio e per terra niente. Nessuna traccia di una persona o di un animale che in quel tratto tra Torre del Lago e la pineta di Migliarino non mancano. Comunque l’allarme era scattato. E anche le ricerche della polizia. E ora il colpo di scena. Gli agenti del Commissariamento ha eseguito una Ordinanza di sospensione della misura della detenzione domiciliare ripristinando la detenzione in carcere nei confronti di un cittadino italiano, R.M., 51 anni residente a Torre del Lago, prelevandolo dalla sua abitazione e portandolo in carcere a Lucca dove finirà di scontare la sua pena.

Lo scorso 20 gennaio, infatti, era stato accertato dagli agenti che l’uomo era evaso dalla sua abitazione dove stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio e, successivamente, era stato ricoverato all’Ospedale Versilia in quanto aveva riportato gravi ferite ad un braccio.

Le indagini hanno portato ad accertare che R.M., dopo essere evaso, si era portato nella zona della pineta di Levante nella frazione torrelaghese, attraversando i binari per accedervi, ed era stato sfiorato da un treno di passaggio, impatto che gli aveva procurato serie ferite ad un braccio e che lo ha visto costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso nonostante i suoi iniziali tentativi di curarsi presso una farmacia della zona.

Il tutto è stato segnalato al Tribunale di Sorveglianza che ha deciso di revocare l’espiazione della pena presso l’abitazione e di porre l’uomo nuovamente in carcere dove a questo punto dovrà restare sino a quando non avrà scontato tutta la pena per la quale è stato condannato.