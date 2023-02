Evade dai domiciliari, bloccato Era in giro con la droga in tasca

Non solo aveva violato l’ordine dei domiciliari, ma era in giro con droga in tasca. Nel corso della nottata una pattuglia della stazione carabinieri ha proceduto al controllo nei confronti di un 42enne, originario di Milano ma domiciliato da tempo a Forte dei Marmi dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato però sorpreso dai militari all’esterno dell’immobile a Vittoria Apuana proprio mentre stava facendo rientro dopo essersi allontanato senza giustificato motivo. Pertanto è stato arrestato in flagranza per evasione. Nel corso del controllo il quarantenne è stato trovato in possesso di 1 grammo di cocaina, motivo per il quale sarà segnalato in via amministrativa quale assuntore alla Prefettura (sono in corso verifiche in merito a tale circostanza). Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato ricollocato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima al tribunale di Lucca al termine della quale è stato convalidato l’arresto disponendo nuovamente i domiciliari a carico dell’uomo. Con questo intervento gli uomini dell’Arma vanno ad archiviare ben 6 arresti in una sola settimana (5 persone fanno parte della banda di napoletani che ha messo a segno il colpo del Rolex ai dnani di un pratese) proprio a dimostrazione dell’impegno sul campo.