Europee Iniziativa Pd al Fienile. Le piccole e medie imprese

Debutta al Fienile il 26 gennaio alle 17.30 l’inziativa del Pd Toscana per la campagna elettorale delle europee del giugno 2024. “Europa in circolo: dialoghi sulle politiche europee” è un ciclo di incontri sulle politiche europee organizzati in forma diffusa a livello regionale. L’obiettivo è elaborare un documento complessivo che possa indicare le principali priorità del Partito Democratico della Toscana sulle politiche

europee, da inviare all’attenzione della segreteria nazionale. A Viareggio il tema “Pmi e sviluppo socio-economico del territorio: le opportunità dell’Europa”. Interverranno Lauro Panella, capo unità del Parlamento europeo per servizi ricerche parlamentati, e David Rinaldi , direttore studi e politiche pubbliche della Fondazione per gli studi progressisti europei. L’appuntamento è aperto a tutti al Fienile in via del Pastore 1.