Estetista oncologica. Il progetto di supporto alle pazienti malate

Sarà possibile, in Versilia, per le pazienti affette da patologie oncologiche, usufruire non solo del supporto medico e psicologico ma anche di quello estetico. È questo lo scopo del protocollo di intesa siglato tra la Provincia e la Commissione Pari Opportunità, la Fondazione Banca del Monte, l’Usl Toscana nord ovest e le associazioni di volontariato “Il ritrovo di Roberta“ e “Mi curo di te“. Un progetto già sperimentato nei maggiori centri oncologici, che prevede la collaborazione di oncologi, psicologi ed estetiste esperte certificate, in un’integrazione di servizi per ridurre in modo significativo i sintomi cutanei percepiti e il distress psicologico che la donna vive nel suo percorso di cura. Dal momento della diagnosi a quello della cura, nell’esperienza emozionale e nel disagio correlato a un nuova immagine di sé.