"Estate iniziata ma la Zattera è ancora chiusa"

È incredibile che l’ufficio informazioni della Zattera sia ancora chiuso a metà giugno", protesta il gruppo consiliare della Lega guidato da Alessandro Santini (nella foto). "Viareggio è una città che vive grazie al turismo – scrivono i leghisti – Peccato che il punto informazioni turistiche della Zattera, in Passeggiata, sia ancora chiuso, e siamo a metà giugno. Chissà, forse in Comune si sono fatti confondere dal meteo e non si sono accorti che, di fatto, la stagione estiva è iniziata. E’ assurdo e ingiustificabile questo ritardo, c’è stato tutto il tempo durante l’inverno per risolvere eventuali problemi e garantire questo servizio essenziale. Già nel 2021 l’apertura slittò a fine giugno, nonostante i proclami su una apertura prima dell’estate, ma c’era la scusa dei lavori di ristrutturazione. Oggi questa scusa non c’è".