Estate 2025 tra luci e ombre, il bilancio della stagione: “Boom di stranieri, in calo gli italiani”

Versilia, 26 settembre 2025 – Una stagione tra luci e ombre, di prenotazioni last minute, previsioni meteo avverse e una presenza, massiccia, di turisti stranieri. Un’estate, che tra piogge, trombe d’aria e cali di temperature, ha lasciato spazio a un autunno fatto di bilanci, degli stabilimenti balneari, alcuni in via di chiusura, e delle strutture ricettive della zona. “È stata una stagione che poteva brillare di più, anche se, alla fine, ce la siamo portata a casa – racconta Sandra Lupori, presidente di Federalberghi Viareggio –. Gli italiani sono calati, a livello di presenze, e, se presenti, con soggiorni brevi anche nella parte centrale di agosto dove solitamente si fanno vacanze più lunghe, e sono aumentati ancora di più gli stranieri, rispetto allo scorso anno, che hanno compensato la mancanza di connazionali. C’è stata preoccupazione per agosto, perché le prenotazioni sono arrivate tutte last minute anche per le due settimane centrali, solitamente prenotate di largo anticipo, ma poi sono state riempite le strutture, lavorando bene fino a metà settembre, anche grazie agli Europei di Beach Soccer: altra conferma che gli eventi sportivi portano indotto in città, dal Giro d’Italia al meeting nazionale di ciclismo, fino alla nuova parentesi di inizio ottobre, con gli assoluti di atleti”.

Una presenza, quella di stranieri, testimoniata anche passeggiando sul lungomare, da Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. “C’è stata una grossa percentuale di stranieri rispetto agli anni scorsi, soprattutto nord europei, rispetto agli italiani, con una presena maggiore dal 10 al 26 agosto, per le classiche ferie obbligate – commenta Marco Marcuccu di Federalberghi di Marina di Pietrasanta –. È stata una stagione altalenante, dove, per esempio, da fine agosto, si lavora in base al tempo, in una zona, come la nostra, in cui c’è però poca visibilità sui media: non c’è una promozione turistica fatta all’estero per far conoscere il territorio, come invece fanno, in maniera forte, altre regioni”. “Forte dei Marmi è un’isola felice, perché vive di turismo straniero – aggiunge Paolo Corchia, a capo di Federalberghi di Forte dei Marmi e vicepresidente a livello nazionale –. Russi, americani, arabi, continuano a venire, ma è ormai una realtà che ha il 50 % di turismo internazionale. Quello leggermente in crisi, invece, è il mercato italiano, con la riduzione della durata di soggiorno e molta attenzione ai prezzi e ai costi. Un tempo si registrava un 70 % di italiani e un 30 di strabnieri, ora, invece, Forte dei Marmi vive con queste presenze che sono anche alto spendenti, e di cui godono anche i negozi di lusso. Ma devo dire che, complessivamente, la stagione è andata meglio di quella del 2024 e che ancora una volta la Versilia regge”.

C’è un cambiamento, sia tra le scelte, misurate, degli italiani, di se, come quando e dove andare in vacanza, sia in quello di rapportarsi, a un turismo in fase di trasformazione, anche da parte delle stesse strutture ricettive che, per prime, cercano di valorizzare il proprio territorio, attraendo a sé non soltanto italiani, ma anche, e soprattutto, visto l’andamento positivo, turisti stranieri. “Tra inizio giugno e luglio c’è stata una presenza maggiore alle aspettative, complice il bel tempo e la voglia di ripartire, frenata poi a fine luglio, sempre con l’influenza del tempo – commenta Maria Bracciotti, presidente di Federalberghi di Lido di Camaiore –. Sta cambiando il tipo di vacanza, perché non si sta più fissi in un posto, ma una settimana da una parte e poi in altre. Tutta questa stagione è stata però bilanciata dagli stranieri che hanno salvato dall’assenza di italiani: un elemento che fa sperare per il futuro, perché vuol dire che la destinazione è attrattiva anche per i mercati esteri, con una Versilia, per gli stranieri, non solo mare e sole, ma anche un occasione per visitare le città, i borghi, e la parte naturalistica intorno, come le Apuane, con esperienze enogastoronomiche e all’aria aperta. C’è una continua evoluzione e anche noi dobbiamo cambiare le tendenze: stiamo facendo bilanci di programmazione per il 2026, perché in base alle trasformazioni cambiano, per esempio, anche dinamiche e strategie generali per capire come andrà l’anno prossimo. Gli albergatori sono e devono essere agganciati con tutto il territorio, per finalizzare le vacanze in Versilia”.