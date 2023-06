Estate Baby happening "La Pineta dei bambini"

Debutterà lunedì, con il laboratorio “La Musica“ a cura di Puzzle Animazione (in programma fino a giovedì, dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30), “La Pineta dei bambini“. Un‘iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura e turismo di Forte dei Marmi con Fondazione Toscana Spettacolo. Fino al 24 agosto nella Pineta “Emilio Tarabella” i bambini dai 3 ai 10 anni potranno a laboratori, spettacoli, giochi, animazione e teatro per un totale di 80 appuntamenti. "Forte dei Marmi è una cittadina a misura di famiglia – afferma l’assessora Graziella Polacci – ed è stato dunque naturale, per noi, avere istituzionalizzato il cartellone dedicato ai più piccoli che in questa pineta possono vivere esperienze ludiche e allo stesso tempo artistiche ed educative". "Siamo orgogliosi - aggiunge la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - di condividere con l’amministrazione Forte la realizzazione di un programma di appuntamenti pensato per i più piccoli".