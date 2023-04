Esposto alla Procura "I tigli vanno tutelati"

Dopo la manifestazione di protesta dello scorso 18 marzo, quando oltre 250 persone percorsero l’intero viale Apua al grido “Noi siamo l’ambiente in cui viviamo“, le associazioni ambientaliste promotrici dell’iniziativa hanno ingranato una marcia in più al fine di scongiurare l’abbattimento dei tigli che da un secolo incorniciano la principale arteria di collegamento tra la città e il mare. Amici della terra, Associazione tutela ambientale Versilia, Le voci degli alberi, Italia Nostra e Legambiente attraverso l’avvocato Gabriele Dalle Luche hanno presentato infatti un esposto alla Procura. "Non ci opponiamo al taglio delle piante quando si rende indispensabile per la sicurezza delle persone – spiegano – ma al di là del dubbio, finora mai dissolto, se siano stati messe in opera tutte le misure per salvaguardare la vita delle piante, aggredite da ripetute potature errate e senza mai alcuna pratica fitosanitaria, permangono lecite perplessità che siano state osservate le prescrizioni della Sovrintendenza e della Regione, fra cui il reimpianto di esemplari adulti in sostituzione di quelli abbattuti, così come non viene rispettata la distanza portata a 11 metri rispetto ai 6-7 metri originari".

Le associazioni, in sostanza, attraverso l’esposto chiedono che siano fatti accertamenti oltre a verificare la sussistenza di eventuali condotte di reato. "Teniamo a precisare – concludono – che questa iniziativa è scevra da qualsiasi intenzione di influire sulla kermesse elettorale in corso, auspicando da parte di tutti i candidati una presa di posizione netta a tutela del patrimonio arboreo cittadino con uno stop al progetto di restyling del viale Apua".