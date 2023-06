Esposte le giraffe di Gorra La rassegna a Villa Bertelli

“L’arte dell’attimo. Le giraffe di Gorra a Forte“ è la mostra di Sandro Gorra che la Galleria d’arte di Laura Tartarelli inaugura stasera alle 18,30 nel parco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. In esposizione ci saranno 5 sculture di varia dimensione, posizionate nei punti strategici della villa, che faranno bella mostra di sé fino al 30 settembre. A spiccare, due singolari giraffe: Alice che, piegandosi per bere, a causa della sempre maggiore aridità della foresta, perde le sue bellissime macchie, rimanendo vulnerabile e sconsolata; Greta, a cui le macchie cadono per il surriscaldamento causato dall’uomo.

Un danno collaterale, che si trasforma in bellezza, dato che le macchie formano intorno a lei uno splendido tutù. Infine, tre Pardalis (cubo, pira e cono) concludono questo breve ma intenso percorso artistico. La rassegna è visitabile in orario 16-19 (giugno e settembre) e 17-22 (luglio e agosto) e rimarrà chiusa nei giorni del calendario degli eventi in programma a Villa Bertelli Live 2023.