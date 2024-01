“Esisto Ancora“. Omaggio ai morti di tutte le guerre

Torna in scena al Teatro Vittoria Manzoni “Esisto Ancora... per non dimenticare “ (foto Veronica Pierotti) lo spettacolo, pluripremiato, composto e diretto da Federico Barsanti. Federico Barsanti lo ha dedicato alle vittime di tutte le guerre: i conflitti del passato e quelli tragicamente contemporani. Il sipario si alzerà domenica alle 18.

Lo spettacolo che ha commosso e emozionato migliaia di spettatori in Europa torna in Versilia. Federico Barsanti porta in scena un colossal dall’impatto cinematografico: sul palco oltre 50 attori, tra bambini, ragazzi e adulti e in alcune edizioni ha accolto anche persone con gravi disabilità. “Riflettere sui conflitti, le guerre, le ragioni per cui si generano non fa male a nessuno. Anzi ! – spiega Federico Barsanti – Di questi tempi, ma ogni momento va bene, lo spettacolo arriva purtroppo a pennello come si suol dire", spiega Federico Barsanti. "Aspettiamo tutti per abbracciarci e stare insieme per riflettere di fronte a ciò che fa ancora parte di noi", aggiunge Federico Barsanti, regista e direttore della scuola di recitazione. La performace è un viaggio nei meandri dell’umanità che fa pensare e si trasforma in una esperienza per chi assiste e viene coinvolto. Lo spettacolo è stato selezionato tra 1.053 regie di tutta Europa. La piece teatrale ha emozionato il pubbico e fino a oggi è stato visto da oltre 26mila spettatori. Prenotazioni al 339.4336687.

m.n.