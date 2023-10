Escursionista cade e sviene. Salvata dal Sast

Una corsa contro il tempo. E soprattutto contro la batteria del cellulare ai minimi, che si è scaricata nel bel mezzo dei soccorsi in montagna. Ieri una donna è stata salvata grazie ad un intervento davvero impegnativo messo in atto dai volontari del soccorso alpino di Querceta che sono riusciti a rintracciarla sul Monte Matanna. Qui l’escursionista – una livornese di 48 anni – ha lanciato l’allarme intorno alle 14,30: dopo una caduta sul versante ovest del monte ha infatti riportato un trauma alla testa. Con sangue freddo ha allertato i soccorsi raccontando quando le era accaduto in una zona particolarmente impervia. I volontari si sono attivati immediatamente e la donna con tempestività è riuscita a inviare la propria posizione grazie alle coordinate fornite dal cellulare ma a rendere complessi i soccorsi è stata la batteria dell’i-phone che, ormai scarica, si è spenta impedendo ogni altra comunicazione tra la giovane e il personale. E la donna ha poi perso i sensi. L’elisoccorso ha battuto palmo palmo il Monte Matanna e, dopo circa tre ore, la donna è stata rintracciata. In prima battuta è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 1, ma a causa del forte vento non ha potuto operare. La squadra da terra ha raggiunto la vetta e si è calata così sull’escursionista. L’infermiere del Sast ha proceduto con la valutazione sanitaria, poi l’infortunata è stata portata sul crinale, dove è stata calata per una settantina di metri sul versante est. Qui le condizioni hanno permesso il recupero a bordo dell’elisoccorso regionale Pegaso 3. La paziente è stata portata all’ospedale Versilia.