Esalazioni dalle fogne, evacuata una palazzina: “L’aria era irrespirabile”

Leo Turrini
Viareggio
18 set 2025
MARTINA DEL CHICCA
Cronaca
Una docente dell’Ial, che ha sede nell’edificio, in ospedale per accertamenti. Sul posto municipale e i vigili del fuoco, per accertare l’origine dei miasmi

Viareggio, 19 settembre 2025 – Un odore nauseante, così acre da rendere ogni respiro sempre più insopportabile, dal piano terra di un palazzina ha risalito le scale. E poi ha invaso il terzo piano dell’edificio – al 68 di via Regia – dove hanno sede i corsi di formazione professionale, di orientamento e consulenza dell’Ial.

Le aule in quel momento erano piene di studenti, che hanno avvertito le esalazioni, prima sgradevoli, poi fastidiose e infine insostenibili. “L’aria – hanno raccontato – era irrespirabile”.

A causa delle quali nel giro di pochi minuti sono state interrotte le lezioni per procedere all’evacuazione dello stabile, con i ragazzi e le ragazze che, insieme ai docenti, si sono riversati in piazza Santa Maria in attesa dei soccorsi.

È accaduto nella prima mattina di ieri, intorno alle 9.30. Sul posto, oltre ad una pattuglia della Polizia Municipale, sono immediatamente intervenuti anche i vigili del fuoco. Una professoressa è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“ per accertamenti, dopo aver accusato un lieve malore. Una volta liberato in via precauzionale lo stabile, sono partiti dunque gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per comprendere l’origine di quelle esalazioni.

Secondo i primi riscontri l’episodio sarebbe riconducibile ad alcuni lavori di spurgo della fognatura, che in quel momento erano in corso al piano terra della palazzina. Dalle fogne si sarebbero sprigionati dei gas che, in pochi secondi, hanno invaso il vano scale risalendo un piano dopo l’altro, fino a riempire l’aria del terzo.

