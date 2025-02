Erosione, sos costa da difendere . Murzi indice un’assemblea pubblica

E’ rischio ambientale per la prossima stagione turistica. E così il sindaco Bruno Murzi ha convocato per sabato prossimo alle 9 a Villa Bertelli un’assemblea pubblica aperta a associazioni ambientaliste, categorie economiche e cittadini per trovare soluzioni e correre ai ripari. Le crescenti preoccupazioni sono legate all’impatto ambientale ed erosivo del progetto per il nuovo porto di Carrara e per il recente grave episodio della nave cargo arenata al pontile di Marina di Massa. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto per discutere le potenziali ripercussioni del progetto sul fragile equilibrio costiero della Versilia. "Non possiamo restare indifferenti di fronte a un progetto – afferma il sindaco Murzi – che potrebbe alterare irreversibilmente il nostro litorale. Il recente incidente della nave cargo èun monito chiaro: il nostro mare e la nostra costa sono già sotto pressione. È dovere delle istituzioni assumere una posizione chiara e insieme ai cittadini, valutare con la massima attenzione ogni intervento che rischia di compromettere l’ambiente e l’economia del territorio". L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare affinché il dibattito possa contribuire a scelte più consapevoli e responsabili. E’ possibile, per chi non potesse essere presente, intervenire in modalità telematica, previa richiesta all’indirizzo email [email protected]. Nei giorni scorsi anche il presidente di Federalberghi Forte dei Marmi e vicepresidente di Federalberghi Toscana, Paolo Corchia, assieme a Confcommercio, aveva alzato la voce sulla necessità di difendere l’economia del turismo e la costa come bene comune frenando il progetto di ampliamento del porto di Marina di Carrara e arginando l’incedere del fenomeno erosivo"

Francesca Navari