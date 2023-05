Erosione, Paladini attenti Visita al ministro Fratin "Consegnati i documenti"

Non demordono i Paladini apuoversiliesi per contrastare il fenomeno erosivo che ha già interessato la costa versiliese. Nei giorni scorsi la presidente Orietta Colacicco ha incontrato i candidati a sindaco di Massa per comprendere le soluzioni proposte per frenare un progressivo arretramento della costa e ha dialogato col ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin "che abbiamo allertato sulla situazione, con immagini e una lettera firmata dai Paladini Apuoversiliesi e dalle categorie economiche di Forte dei Marmi". "Cautela è parola molto usata dal Ministro, cui abbiamo chiesto un incontro – riassume la presidente – cautela è la nostra massima e in questo segno andiamo avanti. Qualunque scelta sarà responsabilità di chi vuole amministrare la città di Massa ma anche i comuni del comprensorio, la Regione e sarà di qualunque politico. Perché l’ampliamento della diga foranea e varie altre opere potrebbero incrementare quel disastro che è già sotto gli occhi di tutto e, lo diciamo per l’ennesima volta, mettere a rischio l’intera economia del mare fatta di bagni alberghi ristoranti negozi, Agenzie Immobiliari, un patrimonio immobiliare notevole e tutto l’indotto, con un’occupazione di almeno 60.000 addetti, e un fatturato di 3 miliardi l’anno".

I Paladini stanno seguendo la campagna elettorale dei diversi candidati a sindaco di Massa, specie seguendo gli incontri organizzati da Confartigianato Massa Carrara che fra le varie

domande aveva messo un punto fermo sul pensiero e sul programma rispetto all’erosione costiera, anche in funzione dell’ampliamento del porto di Carrara. "Unanimamente, e questa se vogliamo è una novità – aggiunge – tutti hanno detto che a produrre l’erosione è stato il porto di Carrara cioè che è la causa dell’erosione, ma altrettanto tutti rispetto alla posizione da prendere rispetto al porto e al suo ampliamento hanno parlato di una convivenza, in realtà riferendosi al porto esistente. Noi Paladini Apuoversiliesi non abbiamo mai detto che il porto vada cancellato, piuttosto che dovrebbe partecipare in larga parte al ripristino della costa e soprattutto espresso grande preoccupazione rispetto al progetto di ampliamento che potrebbe far aumentare il fenomeno erosivo, in modo tale da vanificare i notevoli investimenti necessari, dai nostri calcoli trentadue milioni di euro per intervenire dalla Partaccia sino a Vittoria Apuana - Forte dei Marmi".

Fra.Na.