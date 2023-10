Erosione, incarico al professor Rosi. Avanti tutta con il ripascimento

Il professor Mauro Rosi dovrà elaborare il protocollo d’intesa per il salvataggio delle coste dall’erosione. Mettendo nero su bianco il progetto di ripascimento tramite lo spostamento della sabbia dalle zone dove è presente in eccedenza, ai punti più critici. Il Comune si è attivato da tempo come capofila per definire un’intesa con Regione, i Comuni della costa (Massa, Carrara, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Montignoso) e l’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale, la Camera di Commercio Toscana nord ovest, che possa impegnare le parti a svolgere una attività programmata delle zone interessate dall’erosione per mantenere l’equilibrio del sistema costiero tra Marina di Massa e Marina di Pietrasanta. "L’obiettivo – precisa il professor Rosi – è costruire una rete operativa tra tutti i soggetti interessati. L’erosione, che abbiamo potuto documentare con strumenti di misura grazie al supporto dell’Università di Pisa e del Team Coste delle Università toscane, affligge le coste che vanno da Marina di Carrara a Montignoso con continuo spostamento di masse di sabbia che si accumulano a Marina di Pietrasanta. Nonostante le nostre spiagge non siano pesantemente coinvolte dall’erosione, i segnali di disequilibrio consistono nel degrado della battigia a Vittoria Apuana (maggiore ripidità della stessa e comparsa di ghiaia) e in una sostanziale differenza di ampiezza delle spiagge dei nostri lidi settentrionali rispetto a quelli meridionali".

"Con questo progetto – prosegue – le parti coinvolte non faranno altro che riportare la sabbia in eccesso che si accumula a sud di Forte dei Marmi nelle zone che hanno forti deficit come Marina di Massa, Ronchi e Poveromo ricostituendo un flusso naturale di sabbie. Ho avuto modo di approfondire il tema anche con i Paladini Apuoversiliesi che da anni si occupano del problema. L’annunciata realizzazione di isole nei settori attualmente interessanti dalla presenza di scogliere nel territorio massese per contrastare l’erosione, è un’operazione complementare e non alternativa a quella della manutenzione". "La stipula di un protocollo di intesa così importante – evidenzia il sindaco Bruno Murzi – non era un obiettivo facile. L’incarico a Rosi è quindi fondamentale per chiudere la prima fase di questo percorso e finalmente poter avere una rete di soggetti, compresa la Regione, che affrontino la questione erosione. Ringrazio anche il consigliere Enrico Ghiselli, delegato all’ambiente, che ha partecipato con me alle prime riunioni condividendo un progetto veramente rivoluzionario".

