Erba troppo alta alle materne Mamme furiose

L’anno scolastico volge ormai al termine e i bambini sognano già i tuffi in mare e i giochi in spiaggia. Solo in spiaggia, a dirla tutta, perché ci sono situazioni in cui la vegetazione selvaggia rende impossibile divertirsi con i propri amichetti dell’asilo. È il caso delle scuole materne “Marsili“ dell’Africa, con le mamme arrabbiate a causa delle condizioni in cui versa il giardino. Secondo loro l’attenzione verso il plesso da parte del Comune sarebbe durata giusto il tempo della campagna elettorale e niente più. "Erba alta, alberi e arbusti non potati, fino ai giochi impraticabili. Così – scrive un gruppo di genitori – si presenta il giardino della scuola materna ’Marsili’, al quartiere Africa. Nonostante il sollecito presentato dalle nostre maestre, portiamo ogni giorno i nostri bambini all’asilo con la consapevolezza che non potranno, purtroppo, usufruire degli spazi esterni a causa dell’erba alta".

Da qui lo sfogo delle mamme per una situazione che sperano venga rimossa quanto prima da chi di dovere. "Ma è possibile – concludono infatti – che prima delle elezioni era tutto perfetto mentre ora siamo ridotti in queste condizioni? Gli amministratori comunali si mettano una mano sulla coscienza e mandino la ditta incaricata a fare la consueta manutenzione al giardino della scuola". Dal Comune, in proposito, assicurano che l’intervento verrà effettuato e fanno notare come la crescita dell’erba sia stata piuttosto anomala e fuori “misura“ in seguito alle frequenti piogge e alle calde temperature di questo ultimo periodo. La previsione è che il taglio dell’erba possa essere effettuato già nella giornata di oggi oppure, nel peggiore dei casi, durante la prossima settimana.

d.m.