Erba nel Rio Strettoia "Rischio di alluvioni"

Come se non bastassero i blackout ogni volta che c’è un temporale – ma il problema sarà risolto grazie al project financing che il Comune ha affidato ad Enel – un altro problema legato all’acqua non fa dormire sonni tranquilli agli abitanti di Strettoia. La questione riguarda il Rio Strettoia, ormai completamente invaso dalla vegetazione selvaggia tanto che i cittadini temono un caso-Romagna se dovesse verificarsi un evento metereologico di particolare gravità. Graziano Ruberti, già portavoce di altre lamentele sollevate nella popolosa frazione, ha segnalato il fatto all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune e al Consorzio di bonifica, sottolineando come non si tratti assolutamente di una novità.

"Al presidente del Consorzio di bonifica – scrive Ruberti – ho ricordato che ogni anno si verifica la stessa storia e ogni anno sono costretto a sollecitare un intervento di pulizia del Rio Strettoia. Ma si può continuare così, visti i cambiamenti climatici e visto quel che è successo in Emilia-Romagna? A cose normali non dovrebbe essere necessario inviare richieste di sollecito in quanto basterebbe pulire i torrenti, i canali e l’alveo dei fiumi, che specialmente in questa stagione accolgono una vegetazione rigogliosa che rischia di fare da ’tappo’ in caso di piena". Un’amarezza, quella manifestata da Ruberti a nome anche di alcuni suoi compaesani, che come detto fa il paio con le altre magagne del borgo: "Non interessa a nessuno questa frazione, nemmeno agli strettoiesi, che non protestano mai. Questa è una frazione dimenticata da tutti. Poi arrivano le piogge e succede come in Emilia. Ma stanno tutti zitti e accettano lo status quo".

d.m.