Entusiasmo per Canzonissima: ecco tutti i premiati al galà

"Tutto ciò che posso lasciare è ripetere la mia vita nella vostra memoria". Così lo chansonnier Egisto Malfatti in un video inedito presentato all’8’ edizione di Canzonissima di Carnevale al Teatro Jenco. La serata ha regalato canzoni, gag, risate, momenti di commozione e riconoscimenti per omaggiare i 150 anni del Carnevale. Ad aprire la scaletta uno strampalato funerale a ricordare l’iniziale difficoltà economica di mettere in piedi una serata che è filata via grazie agli organizzatori Renzo Pieraccini, Antonella Ciardiello, Alessandro Santini e Roberto Pezzini. A presentare Mattia Di Vivona e Federica Michetti. Brillanti le performance musicali di Daniele Chicca, Alessandro Pasquinucci, Los tadio serado, Daniele Biagini, Lorenzo Ghiselli, Matteo Cima, Daniele Toscano, Valentina Lottini, Celeste Di Stefano con Hiko, Massimiliano Marchetti e Massimo Domenici. Esilarante fuori programma tra Marco Pieraccini che, intonando il brano sanremese di Rosa Chemical reinterpretata ‘alla viareggina’, ha concluso col bacio ad Alessandro Santini nei panni di Fedez. Poi la consegna dei riconoscimenti: Premio Egisto Malfatti alla poesia nel carnevale a Gianluca Cucchiar; Premio Nilo Lenci all’emergente Matteo Raciti; Premio Maria Grazia Billi al personaggio femminile a Valentina Galli; Premio Nanni Maglione all’eleganza a Paolo Bonanni; Premio Gilbert Lebigre alla coreografia a “Ridi pagliaccio” della compagnia del Carnevale; Premio Elio Tofanelli al personaggio a Burlamacco e Ondina; Premio Cravache all’innovazione nella tradizione a Fabrizio e Valentina Galli; Premio Riccardo Biagini a Claudia Menichini e Giampiero Petrucci; Premio Uberto Bonetti alla miglior maschera dei carri a “Una macumba per dire basta” di Luigi Bonetti; Premio Luigi Renato Verlanti all’ingegno a Jacopo Allegrucci e Gabriele Galli; Premio Franco Malfatti alla tematica a “L’evoluzione della specie “ di Michele, Stefano, Umberto Cinquini e Silvia Cirri; Premio Egisto Olivi all’interprete a Daniele Toscano; Premio Brunello Romani a Roy Lepore; Premio Alessandro Cecchi ai giovani a Daniele Chicca e Tommaso Lucchesi; Premio Enrico Casani al personaggio teatrale a Simone Remedi; Premio Arnaldo Galli a “Una storia fantastica” di Allegrucci.