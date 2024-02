Entra in banca e crea scompiglio. Denunciato per procurato allarme

Verrà denunciato per procurato allarme un uomo di 52 anni, italiano, che ieri pomeriggio, attorno alle 17,30, all’ora di chiusura, è entrato nella filiale della banca Mediolanum con intenzioni ancora poco chiare. L’uomo non era armato né ha mai fatto capire in modo chiaro e inequivocabile ai dipendenti ancora presenti al lavoro di voler portare a termine una rapina. Ha continuato a parlare pronunciado frasi anche un po’ sconnesse, ma mai percepite come minacciose. Certo che il suo atteggiamento ha creato un po’ di scompiglio fra i dipendenti che hanno comunque dato l’allarme e fatto intervenire i carabinieri. I militari dell’arma sono intervenuti sul posto, ma l’uomo era rimasto lì ad aspettare senza neppure tentare di fuggire via. Ovviamente non ha rubato nulla e non aveva armi con sé e così per questo non sarà indagato per tentata rapina, ma semplicemente per procurato allarme.