Enterococchi oltre i livelli limite Scattano i divieti di balneazione

Il buongiorno si vede dal mattino, e in Versilia la stagione dei monitoraggi del mare svolti ciclicamente da Arpat per valutare la qualità delle acque costiere comincia con due divieti temporanei di balneazione. Uno per la Marina di Torre del Lago e uno in prossimità di piazza Matteotti a Lido di Camaiore, emessi rispettivamente dai sindaci dei comuni di Viareggio e Camaiore. In entrambe le postazioni individuate per i campionamenti Arpat ha riscontrato sforamenti dei livelli di Enterococchi intestinali. Rispetto al limite di 200 cfu (colony forming units) per 100 millilitri di acqua marina a Torre del Lago è stato registrato il livello di 443 (Il doppio rispetto alla soglia limite), 203 il dato di piazza Matteotti a Lido.