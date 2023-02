Enolia si svolgerà per tre giorni Torna il Premio al personaggio

Enolia proporrà un’edizione ’allungata’. La tradizionale vetrina dedicata all’olio e al vino di qualità, si svolgerà infatti non solo sabato 13 e domenica 14 maggio nel parco di Palazzo Mediceo, ma proseguirà anche lunedì 15 nei locali della Fondazione Arkad. "Una scelta – motiva l’organizzatore della kermesse, Gabriele Ghirlanda – per permettere anche a ristoratori, titolari di gastronomie e addetti ai lavori in genere, spesso impegnati nel weekend, di poter conoscere le novità e le proposte del settore". Ma non è la sola novità della 22° edizione di Enolia: infatti tornerà – dopo tre anni di stop – il Premio biennale assegnato ad un personaggio famoso che si è distinto per la valorizzazione del concetto di qualità nell’ambito dei prodotti tipici. Un riconoscimento che in passato è stato consegnato a Oliviero Toscani, Gianmarco Tognazzi, Cesara Buonamici e Luigi Veronelli. La manifestazione avrà una piccola rivoluzione anche per quanto riguarda il circuito espositivo con i produttori d’olio che saranno nel parco e non più all’interno di Palazzo Mediceo per essere maggiormente integrati nel circuito; i visitatori potranno poi godere del villaggio del vino e curiosare tra i tanti stand con vari prodotti tipici selezionati dalle migliori proposte d’Italia.