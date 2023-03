Emergenza abitativa Uno sportello d’ascolto negli alloggi della Ficaia

Doppio intervento da parte del Comune a sostegno delle persone che vivono in condizioni di indigenza. Grazie alla collaborazione in essere tra il Comune e la Fondazione Casa Lucca, propriteraria del complesso residenziale La Ficaia, è stato deciso che per la gestione delle situazioni di emergenza abitativa si procederà alla ristrutturazione di una parte degli edifici per destinarli all’accoglienza di persone senza fissa dimora che vivano in condizioni di povertà estrema. I cantieri partiranno grazie al finanziamento destinato alla zona Versilia nell’ambito del Pnrr.

Contestualmente, è stato finanziato il progetto di intervento rivolto alle persone senza dimora in povertà estrema e marginalità presenti in Versilia, che prevede l’attivazione di tre sportelli di orientamento e supporto aperti 36 ore a settimana nell’ambito di un’iniziativa di cui Viaregio è capofila: uno troverà spazio a Massarosa, proprio nel complesso della Ficaia, per sei ore a settimana, e dovrà gestire le emergenze della zona Versilia centro. Gli sportelli gestiranno pratiche amministrarive, specie legate all’ottenimento della residenza. "Si tratta di un ulteriore strumento per affrontare l’emergenza direttamente sul territorio – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – e soprattutto stare vicino a persone in estrema difficoltà, cercando di supportarle e avviarle nei percorsi di assistenza e possibile soluzione delle diverse problematiche". Dal canto suo, la sindaca Simona Barsotti batte sul tasto dell’inclusione: "Una comunità che accoglie e che assiste – le sue parole –; questo è il nostro obiettivo. La sinergia tra enti ci permette di dotarci di maggiori strumenti e opportunità.