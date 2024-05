Emergenza abitativa. Fdi: "Siamo preoccupati"

La questione dell’emergenza abitativa a Camaiore preoccupa Fratelli d’Italia. Che interviene sulla vicenda tramite il consigliere Simone Frugoni. "Sempre più cittadini sono in difficoltà a trovare una casa, come dimostra la notizia della coppia costretta ad alloggi di fortuna nonostante siano in attesa di un bimbo – commenta –; questo purtroppo è solo uno dei tanti casi che periodicamente vengono alla luce: per colpa della crisi e di affitti sempre più proibitivi, sono tante le persone in difficoltà. E l’amministrazione Pierucci, come quelle di centrosinistra che l’hanno preceduta, non affronta il problema in modo serio". Dati alla mano, la situazione descritta da Frugoni appare critica: "Nel 2024, sono 150 le domande presentate per alloggi popolari – spiega –, la cui graduatoria dovrebbe uscire dopo l’estate ma che non porterà nesuna risoluzione. Attualmente, infatti, il Comune non ha alloggi Erp disponibili: sono tutti già occupati".

"Ci sono 10 case libere – aggiunge Frugoni – ma sono inagibili. A questi numeri, si aggiungono anche le 30 richieste per l’emergenza abitativa, cossia per gli alloggi a breve tempi: il quadro comincia a essere veramente allarmante. Del resto, sono oltre 10 anni che non viene fatto nessun intervento in questo settore e nel futuro la situazione non potrà che peggiorare: l’amministrazione non ha previsto, all’interno del Piano operativo, alcuna area ’Peep’ dove costruire nuove case. La politica abitativa viene completamente ignorata dagli amministratori di centrosinistra – conclude il consigliere di Fdi – che minimizzano quella che potrebbe trasformarsi in una vera e propria bomba sociale. La lungimiranza e la pianificazione dovrebbero essere le basi di una buona amministrazione in un settore che rappresenta uno dei diritti fondamentali dei cittadini".