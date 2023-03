Emergenza abitativa e residenze negate "Serve una vera politica per il sociale"

In strada per rivendicare "il diritto all’abitare, al salario, alla salute". La giornata di mobilitazione promossa dai sindacati autonomi e dai collettivi della sinistra viareggina, che ha accolto anche anche la partecipazione di Don Luigi Sonnenfeld, si è svolta domenica di fronte alla stazione. Proprio davanti alla palazzina delle Ferrovie occupata per necessità da tre famiglie – tra cui cinque minori e due persone invalide – su cui ora pende l’ordine di sgombero.

"L’emergenza abitativa, a Viareggio – denunciano gli attivisti –, è un dramma che nel corso degli anni è andato aumentando a causa dell’assenza di politiche sociali. Esiste, poi, in questa città, un dramma nel dramma: le residenze negate. A Viareggio – proseguono – viene negata quella fittizia in via dei Vageri che dovrebbe essere concessa a chi ha legami sul territorio. È stata negata persino a minori che frequentano le scuole". Per questi motivi "e per molti altri" si è svolto il presidio caratterizzato da uno striscione con la scritta "Insorgiamo: parola d’ordine dei lavoratori e delle lavoratrici della GKN che ci insegnano ogni giorno con coerenza l’importanza della lotta".